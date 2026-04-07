शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना लिए कारबाही हुने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी

काठमाडौँ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा अग्रिम शुल्क असुल गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार केही विद्यालयहरूले नियमविपरीत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदै चर्को शुल्क लिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो । विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले ‘एन्युअल फी’ शीर्षकमा भर्ना शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विद्यालयहरूको अनुगमन गर्न र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
कतिपय विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना गर्ने, स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिने तथा कक्षा परिवर्तन हुँदा समेत पटक–पटक भर्ना शुल्क लिने गरेको भन्दै मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिलाई गैरकानुनी भनेको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नियमविपरीत लिइएको अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले अटेरी गर्ने विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
