कजारियाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग आफ्नो उत्कृष्टता पुष्टि गर्यो

काठमाडौँ ।
विश्वव्यापी रूपमा परिचित टायल ब्रान्ड कजारियाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पुरस्कारमार्फत आफ्नो उत्कृष्टता र विश्वसनीयता अझ सुदृढ बनाएको छ । लगातार १४ वर्षसम्म ‘सुपरब्रान्ड’ उपाधि प्राप्त कजारियाले एशियाकै सबैभन्दा आशाजनक ब्रान्डको रूपमा पनि सम्मान पाइसकेको छ ।
कजारियाले विश्वका आठौँ ठूला टायल उत्पादक कम्पनीहरूमध्ये एकको रूपमा मान्यता पाएको छ । यसको गुणस्तरप्रतिको प्रतिबद्धता आईएसओ ९००१ः२०१५ र वातावरणीय जिम्मेवारीको आईएसओ १४००१ः२०१५ प्रमाणीकरणले पुष्टि गर्छ । साथै, कम्पनी भारतीय हरित भवन परिषद्को गर्विलो सदस्य पनि हो ।
नेपालमा कजारियाले रमेश कर्पसँगको सहकार्यमा प्रमुख टायल उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्दैछ, जसको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५.२ मिलियन वर्ग मिटर छ । कम्पनीको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ८१.५५ मिलियन वर्ग मिटर पुगेको छ । हाल कजारियाले नेपालभर १०० भन्दा बढी शोरूमको सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ र ग्लेज्ड भिट्रिफाइड टायल, हेभी ड्युटी ग्लेज्ड टायल र सेरामिकवाल टायल उत्पादन गर्दै आएको छ ।
कजारियाका निर्देशक हिमांशु अग्रवालले भने, “हाम्रो यात्रा सधैं उत्कृष्टता, नवप्रवर्तन र विश्वासप्रतिको प्रतिबद्धताबाट प्रेरित भएको छ । यी मान्यताहरूले हाम्रो विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउँछन् ।”
