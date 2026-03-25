भूपेन्द्र र सुजन सम्मानित

काठमाडौं ।

नेपाल उमा कुङफु संघले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्न सफल आफ्ना खेलाडीलाई मंगलबार सम्मान गरेको छ । विश्व मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिबृद्धि गर्न सफल भएकोमा भूपेन्द्र गुरुङ र सुजन कक्षपतिलाई सम्मान गरिएको हो ।

उनीहरुलाई नेपाल उमा कुङफु संघका अध्यक्ष एवं डब्लुएमएसी नेपाल च्याप्टरका महासचिव संजीतकुमार राई, प्रमुख प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ, उमा कुङफु संघका उपाध्यक्ष रमेश महर्जन, डब्लुएमएसी नेपालका अध्यक्ष स्वयम्भूराज डंगोललगायतले एक कार्यक्रमबीच प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरे ।

भूपेन्द्रले अमेरिका, जर्मनी, थाइल्यान्ड र युकेमा भएका विभिन्न प्रतियोगितामा हालसम्म १२ स्वर्ण र २ रजत पदक जितेका छन् । सुजनले हालसालै जर्मनीको रेजेन्सवर्गमा भएको ब्याटल अफ बभेरियामा २ स्वर्ण जितेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राईले खेलाडीले हासिल गरेको उपलब्धिीले उमा कुङफु संघलाई मात्र नभइ सिंगो राष्ट्रलाई गौरवाविन्ति तुल्याएको धारणा व्यक्त गरे ।

