एचजेएनबीएलमा टाईम्सको लगातार छैटौँ जित

काठमाडौं ।
हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा लगातार छैटौँ जित हात पारेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थिथ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सोमबार सम्पन्न खेलमा टाइम्सले कीर्तिपुरलाई ८२–६० ले पराजित गरेको हो ।
छैटौँ जितपछि टाईम्सले पनि शीर्ष स्थानको त्रिभुवन आर्मीसंगै समान १३ अंक जोडेको छ । समान अंक भएपनि टाईम्स अंक अन्तरको आधारमा दोस्रोमा छ ।
पहिलो क्वाटरमा दुवै टोलीले १२–१२ अंक जोडेपछि दोस्रो क्वाटरमा टाईम्सले २१–१२ को अग्रतासहित हाफटाईमसम्म ३३–२४ को अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि टाईम्सले तेस्रो क्वाटर १७–८ र चौथो क्वाटर ३२–२८ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जितेको हो । टाईम्सका लागि श्रेयास बहादुर थापाले सर्वाधिक २० अंक स्कोर गरे ।
आईतबार राती भएको खेलमा विभागीय टोली आर्मी क्लबले सोलो बास्केटबल क्लबलाई १०३–६८ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ ।
लिगमा आर्मीको यो सात खेलमा छैटौं जित हो र आर्मीको यो जितपछि ६ जित र १ हारबाट १३ अंक जोडेको छ ।
आर्मीका निश्चल महर्जनले सर्वाधिक २० अंक स्कोर गरे । आर्मीका नुकेश जुगजाली म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
