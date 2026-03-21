मधेसी समुदायको योगदान ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेसी समुदायले नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न गरेका योगदानहरू ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

मधेसी आयोगको सातौँ वार्षिक उत्सव तथा स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘स्वतन्त्रता, समभाव, सामाजिक न्याय, सुशासन र विकासका लागि सबै नेपालीको साझा चाहना हुनु आवश्यक छ।’

उनले मधेसी समुदायले राष्ट्र निर्माणमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आयोगले विगत सात वर्षमा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणमा गरेको कामलाई आगामी दिनमा अझ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले आयोगलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्य सम्पादनको अधिकारको पनि स्मरण गराए र हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनका सिफारिसहरूले समुदायका समस्याहरू समाधान गर्न ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको बताए ।

