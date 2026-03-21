रुकुम पूर्वमा भारी हिमपात, दर्जनौं यात्रु अलपत्र मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

रुकुम पूर्व ।

रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिका १ मा पर्ने लुकुम–पातिहाल्ना खण्डमा गएरातिदेखि भइरहेको निरन्तर हिमपातका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँबाट छुटेका ७ वटा बस, एउटा जिप र ५ वटा मोटरसाइकल फसेका छन्। यस घटनामा २५० जनाभन्दा बढी यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी नायव उपरीक्षक केशवराज ज्ञवालीका अनुसार, निरन्तर वर्षा र हिमपातले सडक सञ्चालनमा चुनौती थपेको छ।

साथै, सो क्षेत्रमा फोन सेवा पनि अवरुद्ध भएपछि उद्धार प्रयासमा कठिनाइ बढेको छ। यद्यपि, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यात्रुहरूको उद्धारको काम भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com