गुडिरहेको बसबाट खस्दा १ बालकको मृत्यु

माधव पोखरेल
४ चैत्र २०८२, बुधबार २३:१४
0
Shares

उदयपुर। 

उदयपुरकाे बेलका नगरपालिका वडा नं ४ मा बुधवार साढे चार बजे गुडिरहेकाे स्कुल बसबाट खसेर १ बालककाे ज्यान गएकाे छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले दिएकाे जानकारी अनुसार  बेलका न.पा.वडा नं.०४ हरीपुर शिसवारी स्थित भित्रि सडक खण्डमा जहडाबाट हरिपुर तर्फ जाँदै गरेको को १ ख ३५१६ नं को बेलका बोर्डिङ स्कुलको बसबाट सोही बोर्डिङमा अध्ययनरत विद्यार्थी साेही ठाउँ बस्ने  कृष्ण बस्नेतको छोरा बर्ष ९ को  सफल बस्नेत गुडिरहेको स्कुल बसबाट अचानक खसी घटनास्थलमै ज्यान गएकाे हाे ।

 घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाबाट  प्रहरी टोली खटि गई लाशको कानूनी प्रक्रिया  पश्चात पोस्टमार्टमको लागि वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान घोपा पठाइएको छ । बस चालक बेलका न.पा.वडा नं.०८ सिसौली बस्ने बर्ष ३४ को प्रेम तामाङलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com