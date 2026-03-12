‘प्रत्यारोपी पनि अरू सरह सक्षम’

काठमाडौं।
वरिष्ठ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठको अगुवाइमा ललितपुरमा विश्व मृगौला दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। “सबैका लागि मृगौला स्वास्थ्य” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ स्वास्थ्य अभियान नेपाल (शान अस्पताल) ले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो।
मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल:
यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण एन्फा मैदानमा भएको फुटबल खेल थियो। जहाँ अंग प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिहरूको टोलीले कलाकार, पत्रकार र चिकित्सकहरूको टोलीलाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यसले अंग प्रत्यारोपण पछि पनि मानिस सामान्य व्यक्ति सरह स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छ भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।
प्रभात फेरी:
ग्वार्को चोकदेखि सातदोबाटो सम्म प्रभात फेरी निकालिएको थियो, जसमा मृगौलाका बिरामी, अंगदाता, चिकित्सक र कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो।
डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठको योगदान:
नेपालमा अंग प्रत्यारोपण सेवालाई शून्यबाट शिखरमा पुर्याउन डा. श्रेष्ठको ठूलो हात छ। उनले:
- सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको १३ वर्ष नेतृत्व गरे।
- नेपालमा पहिलो पटक मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग प्रत्यारोपण सुरु गराए।
- हाल उनी सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर शान अस्पताल मार्फत सेवा दिइरहेका छन्।
सहभागी व्यक्तित्वहरू:
कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य, अभिनेत्री श्वेता खड्का, पल्पसा डंगोल (चमसुरी), पूर्व मिस नेपालहरू सरिसा श्रेष्ठ र श्रीच्छा प्रधान, तथा फुटबलका पूर्व कप्तान गणेश थापा लगायतको उपस्थिति थियो।
यो कार्यक्रमले अंग दानको महत्त्व र मृगौला रोगीहरूले प्रत्यारोपणपछि पनि गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्छन् भन्ने जनचेतना जगाउने काम गरेको छ।
