कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न, नव निर्वाचित सदस्यलाई स्वागत

काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका बहालवाला तथा नव निर्वाचित सदस्यहरूबीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
बुधबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका वर्तमान सदस्य तथा हालै निर्वाचित सदस्यहरूबीच आपसी परिचय, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको थियो।
बैठकले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित नयाँ सदस्यहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे समेत विस्तृत छलफल गरिएको बताइएको छ। बैठकमा आगामी दिनमा जनताको भावना र अपेक्षाअनुसार दलका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा एकताबद्ध भएर सक्रिय र जिम्मेवार ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा पार्टीको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रिय मुद्दामा सशक्त ढंगले आवाज उठाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी सदस्यहरूले आगामी संसदीय गतिविधिमा समन्वय र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने विषयमा पनि जोड दिएका थिए।
