‘दीपक मनाङे’ जेलमुक्त

काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद ‘दीपक मनाङे’ भनेर चिनिने राजीव गुरुङ कैद सजाय भुक्तान गरेर जेलमुक्त भएका छन्।

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएका मनाङेले बाँकी कैद सजाय पूरा गरेपछि बुधबार कारागारबाट छुटेका हुन्।

उनीमाथि २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौंको महाराजगन्ज क्षेत्रमा ‘चक्रे मिलन’ भनेर चिनिने मिलन गुरुङमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

मनाङेले यसअघि पटक–पटक गरी दुई वर्ष आठ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका थिए। उच्च अदालत पाटनले पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेपछि उनी कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका थिए।

पछि सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी कात्तिक २७ गते पक्राउ परेका थिए।

कारागार नियमअनुसार २० प्रतिशत कैद छुट सुविधा पाएको र बाँकी १ वर्ष ४ महिना कैद सजाय पूरा गरेपछि मनाङे बुधबार जेलबाट रिहा भएका हुन्।

मनाङे गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत भइसकेका विवादास्पद राजनीतिक पात्रका रूपमा चिनिन्छन्।

