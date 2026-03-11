रवि लामिछानेको चुनावी खर्च नौ लाख ८९ हजार

चितवन।

चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार रवि लामिछानेले निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेका छन् । उनी रास्वपाका पार्टी सभापति समेत हुन ।

निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको विवरणअनुसार नौ लाख ८९ हजार ९८७ खर्च भएको उल्लेख छ । आयोगमा पेस गरिएको पत्रमा मनोनयन दर्ता खर्च १० हजार, नमूना मतपत्र सामग्री छपाइमा ६८ हजार १६१, यातायात तथा इन्धन खर्च रु दुई लाख ९५ हजार, मतदाता प्रशिक्षण खाजा खर्च १४ हजार २००, वडास्तरीय प्रचारप्रसार ४६ हजार, प्रचारप्रसारका लागि झण्डा र ब्याच खरिद रु एक लाख १२ हजार भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी प्रचारप्रसारका लागि ब्यानर र ‘स्टिकर’ खरिद ५५ हजार, खाद्यान्न तथा रासन खरिद एक लाख ९६ हजार, हवाई खर्च रु १३ हजार ६२६ र गोष्ठी भेलामा एक लाख ८० हजार खर्च भएको जनाइएको छ ।

सो पार्टीको भरतपुर महानगर सभापति सीता ज्ञवालीले खर्च विवरण मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका हुन् ।

