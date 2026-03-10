बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले दिए निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई

काठमाडाैं ।

बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकोमा नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकलाई बधाई दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री रहमानले सोमबार राति सामाजिक संजालमार्फत नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली नागरिकको आकांक्षा, धैर्यता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सामर्थ्य यस निर्वाचनमा झल्किएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले बंगलादेश र नेपालबीचको दीर्घकालीन मित्रता र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीच व्यापार, विकास र क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।

बंगलादेशमा सन् २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि गत माघमा भएको चुनावमा बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले बहुमत ल्याएपछि रहमान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो।

