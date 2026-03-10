लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमण : ३९४ जनाको मृत्यु

काठमाडाैं ।

लेबनानमा इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३९४ पुगेको छ। लेबनानका स्वास्थ्यमन्त्री राकन नसरेद्दिनका अनुसार मार्च २ यता भएका आक्रमणमा ८३ बालबालिका र ४२ महिलासहित ३९४ जनाको ज्यान गएको हो।

आक्रमणमा परी १,१३० जना घाइते भएका छन्, जसमा २५४ बालबालिका र २७४ महिला रहेका छन्। अधिकांश आक्रमण दक्षिणी र पूर्वी लेबनानका आवासीय क्षेत्र तथा नागरिक संरचनामा भएको बताइएको छ।

बेका उपत्यकामा भएको एक आक्रमणमा एउटै परिवारका ६ जना सदस्यको मृत्यु भएको छ। उद्धारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत निशाना बनाइँदा ९ स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु र १६ जना घाइते भएका छन्।

गत वर्ष नोभेम्बर २७ मा युद्धविराम लागू भएयता, हिजबुल्लाहले लेबनानबाट इजरायलतर्फ रकेट प्रहार गरेपछि क्षेत्रीय तनाव पुनः बढेको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com