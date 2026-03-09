मातृकाप्रसाद यादवलाई प्रमाणपत्र नदिएकोमा नेकपाको आपत्ति

धनुषा ।
धनुषा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका मातृकाप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव गोविन्द आचार्यद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा निर्वाचन आयोगको फागुन १८ गतेको बैठकले रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम खारेज गरिसकेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण मतदान र मतगणना सम्पन्न भई परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि पनि विजयी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र नदिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा आयोगकै निर्देशनअनुसार फागुन २२ गते सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मतगणना सम्पन्न भई मातृकाप्रसाद यादव विजयी भएको बताउँदै पनि प्रमाणपत्र वितरणमा ढिलाइ हुनु निर्वाचन प्रक्रिया र स्थापित विधि विपरीत भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
पार्टीले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायलाई विधिको शासन पालना गर्न र कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा नपरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्न आग्रह गरेको छ। साथै न्यायालयले पनि कानुन र विधिसम्मत ढंगले उचित निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
