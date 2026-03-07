झापाका ५ निर्वाचन क्षेत्रको ०८ : ५३ बजे सम्मको मतपरिणाम

झापा-१
रामचन्द्र उप्रेती-नेकपा एमाले -७६५९
केशव राज पाण्डे-नेपाली कांग्रेस- १०५५०
निशा डाँगी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ४५६८० निर्वाचित
झापा-२
इन्दिरा राना मगर-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ४४१५५
देव राज घिमिरे- नेकपा एमाले – ८६२६
सरिता प्रसाई-नेपाली काँग्रेस- ४१३२
भद्र नेपाल- राप्रपा -२७४०
झापा-३
हरी बहादुर राजवंशी-नेकपा एमाले –७४९२
राजेन्द्र कुमार घिमिरे- नेपाली काँग्रेस-८१९९
प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ३८६७४
राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- १७२९४
झापा-४
लालप्रसाद साँवा लिम्बु-नेकपा एमाले- ९१८२
देउ कुमार थेवे-नेपाली काँग्रेस- ५६५१
शम्भु प्रसाद ढकाल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ३२७३०
भक्ति प्रसाद सिटौला-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- १५९३
झापा-५
बालेन्द्र शाह (बालेन) -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ६८३४८ निर्वाचित
केपी शर्मा ओली -नेकपा एमाले – १८७३४
रन्जित तामाङ -नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- १४६१
मंधरा चिमरिया-नेपाली कांग्रेस – १८२१
