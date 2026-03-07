झापाका ५ निर्वाचन क्षेत्रको ०८ : ५३ बजे सम्मको मतपरिणाम

झापा-१

रामचन्द्र उप्रेती-नेकपा एमाले -७६५९

केशव राज पाण्डे-नेपाली कांग्रेस- १०५५०

निशा डाँगी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ४५६८० निर्वाचित

झापा-२

इन्दिरा राना मगर-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ४४१५५

देव राज घिमिरे- नेकपा एमाले – ८६२६

सरिता प्रसाई-नेपाली काँग्रेस- ४१३२

भद्र नेपाल- राप्रपा -२७४०

झापा-३

हरी बहादुर राजवंशी-नेकपा एमाले –७४९२

राजेन्द्र कुमार घिमिरे- नेपाली काँग्रेस-८१९९

प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ३८६७४

राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- १७२९४

झापा-४

लालप्रसाद साँवा लिम्बु-नेकपा एमाले- ९१८२

देउ कुमार थेवे-नेपाली काँग्रेस- ५६५१

शम्भु प्रसाद ढकाल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ३२७३०

भक्ति प्रसाद सिटौला-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- १५९३

झापा-५

बालेन्द्र शाह (बालेन) -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ६८३४८ निर्वाचित

केपी शर्मा ओली -नेकपा एमाले – १८७३४

रन्जित तामाङ -नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- १४६१

मंधरा चिमरिया-नेपाली कांग्रेस – १८२१

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com