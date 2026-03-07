ललितपुरका तीन निर्वाचन क्षेत्रको ०८ : ४ ० बजे सम्मको मत परिणाम

ललितपुर–१
उदय शम्शेर राणा (नेपाली कांग्रेस) — १३५२०
बुद्ध रत्न महर्जन (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — २३३७३ निर्वाचित
चेतनाथ सन्जेल (नेकपा एमाले) —६५४६
ललितपुर–२
जगदीश खरेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — २३७५४
प्रेम बहादुर महर्जन (नेकपा एमाले) — २६७५
प्रेम कृष्ण महर्जन (नेपाली कांग्रेस) — ३२७३
ललितपुर–३
तोशिमा कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — ४३०९६ निर्वाचित
जितेन्द्र श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) — ९०४५
राजकाजी महर्जन (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) — ६०२२
सन्दन थापा मगर (नेकपा एमाले) ३२९७
प्रतिक्रिया