सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रको बिहान १० : २७ बजे सम्मको मत परिणाम

सर्लाही-१
मनोज कुमार देवकोटा –एमाले– ४२४३
नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –३०३२२
शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –५०६३
श्रीञ्जय महतो –जनमत पार्टी –
सर्लाही २
डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – ४६०६
नागेश्वर शाह –नेकपा एमाले – ८८४
रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ३००३८
महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ६५३१
सर्लाही ३
हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –२४०३
विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस २९५०
नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –७७००
नगेन्द्र शाह कलवार -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २१६२९
सर्लाही ४
गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- ८४६२
अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – १४४३४
राकेश कुमार मिश्र – जनमत- ९९१
अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- २२६१
