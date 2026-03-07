सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ०८ : ५८ को मत परिणाम

सर्लाही-१

मनोज कुमार देवकोटा –एमाले– ३३३७

नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –२४१८६

शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –३६३४

श्रीञ्जय महतो –जनमत पार्टी –

सर्लाही २

डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – ३०९६

नागेश्वर शाह –नेकपा एमाले – ८३०

रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २६१५६

महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ५९२७

सर्लाही ३

हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –२१४२

विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस २८४६

नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –६७४२

नगेन्द्र शाह कलवार -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २०२७८

सर्लाही ४

गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- ६९५२

अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ११३८३

राकेश कुमार मिश्र – जनमत- ८४०

अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- १९६७

