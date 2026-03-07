सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ०८ : ५८ को मत परिणाम

सर्लाही-१
मनोज कुमार देवकोटा –एमाले– ३३३७
नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –२४१८६
शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –३६३४
श्रीञ्जय महतो –जनमत पार्टी –
सर्लाही २
डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – ३०९६
नागेश्वर शाह –नेकपा एमाले – ८३०
रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २६१५६
महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ५९२७
सर्लाही ३
हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –२१४२
विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस २८४६
नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –६७४२
नगेन्द्र शाह कलवार -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २०२७८
सर्लाही ४
गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- ६९५२
अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ११३८३
राकेश कुमार मिश्र – जनमत- ८४०
अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- १९६७
