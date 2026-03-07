झापाका ५ निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ०६ : ११ को मतपरिणाम

झापा-१
रामचन्द्र उप्रेती-नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी-४२७४
केशव राज पाण्डे-नेपाली कांग्रेस- ५१८६
निशा डाँगी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- २०१०५
झापा-२
इन्दिरा राना मगर-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- २०५३४
देव राज घिमिरे- नेकपा एमाले – ३८२९
सरिता प्रसाई-नेपाली काँग्रेस- १७०४
भद्र नेपाल- राप्रपा -१३३८
झापा-३
हरी बहादुर राजवंशी-नेकपा एमाले –६४५४
राजेन्द्र कुमार घिमिरे- नेपाली काँग्रेस-३३७६
प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८०५५
राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- ८४२६
झापा-४
लालप्रसाद साँवा लिम्बु-नेकपा एमाले- २९८५
देउ कुमार थेवे-नेपाली काँग्रेस- २१५५
शम्भु प्रसाद ढकाल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- १००४०
भक्ति प्रसाद सिटौला-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- ०
झापा-५
बालेन्द्र शाह (बालेन) -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २८१५२
केपी शर्मा ओली -नेकपा एमाले – ७३९३
रन्जित तामाङ -नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- ७३६
मंधरा चिमरिया-नेपाली कांग्रेस – ८२४
