काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रको ४: ५० बजेको मत परिणाम

काठमाडौं– १
रन्जु दर्शना, रास्वपा (घण्टी) – १५४५५ निर्वाचित
प्रवल थापा नेपाली कांग्रेस (रुख) – ६३६४
रवीन्द्र मिश्र राप्रपा (हलो) – ३९७२
काठमाडौं–२
सुनील केसी रास्वपा (घण्टी) – २९५१
मणिराम गेलाल, नेकपा एमाले (सूर्य) ५१९
कबिर शर्मा नेपाली कांग्रेस (रुख) – १२९७
काठमाडौं–३
राजुनाथ पाण्डे, रास्वपा (घण्टी) –१११३८
कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल (चीम)– ६६९९
रमेश अर्याल, नेपाली कांग्रेस (रुख)–३८९८
काठमाडौं–४
पुकार बम रास्वपा, (घण्टी)– १२१९२
सचिन तिमल्सेना, नेपाली कांग्रेस (रुख)–३४३२
राजन भट्टराई, नेकपा एमाले (सूर्य)–२८४७
काठमाडौं–५
सस्मित पोखरेल, रास्वपा (घण्टी) – १३७०८
प्रदीप पौडेल, नेपाली कांग्रेस (रुख) – ४२१९
ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमाले (सूर्य)–२२७१
काठमाडौं–६
शिशिर खनाल, रास्वपा (घण्टी)– २०९९२
कृष्ण बानिया सबुज नेपाली कांग्रेस (रुख)– ५१२७
अमन मास्के एमाले (सूर्य)– ३००७
काठमाडौं–७
गणेश पराजुली रास्वपा (घण्टी)– १२८२१
प्रकाश श्रेष्ठ नेकपा एमाले (सूर्य)– २०९७
प्रमोद हरी गुरागाईं नेपाली कांग्रेस (रुख)–१८२९
काठमाडौं–८
विराजभक्त श्रेष्ठ– रास्वपा (घण्टी) – १८१११
सपना राजभण्डारी–नेपाली कांग्रेस (रुख)– २०५०
सुमन सायमी– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तारा)– २३१४
काठमाडौं–९
डोल प्रयास अर्याल, रास्वपा (घण्टी) – ७५६७
नानुमैयाँ बास्तोला, नेपाली कांग्रेस (रुख)– १५२७
डा। अजय क्रान्ति शाक्य, नेकपा एमाले (सूर्य)–१२३३
काठमाडौं–१०
प्रदीप विष्ट, रास्वपा (घण्टी)– ११४०२
हिमाल कार्की, नेपाली कांग्रेस– २७४४
विनोद श्रेष्ठ, नेकपा एमाले– १६५४
