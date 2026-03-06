झापाका ५ निर्वाचन क्षेत्रको अपराह्न चार बजेको मतपरिणाम

झापा-१
रामचन्द्र उप्रेती- (नेकपा एमाले )- ७८०
केशव राज पाण्डे-नेपाली कांग्रेस- १०२८
निशा डाँगी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ३१७०
झापा-२
इन्दिरा राना मगर-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ४५८०
देव राज घिमिरे- नेकपा एमाले – १३१०
सरिता प्रसाई-नेपाली काँग्रेस- ११२५
भद्र नेपाल- राप्रपा – ३०५
झापा-३
हरी बहादुर राजवंशी-नेकपा एमाले – १३८२
राजेन्द्र कुमार घिमिरे- नेपाली काँग्रेस- १२०७
प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ६०८२
राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- ३०७०
झापा-४
लालप्रसाद साँवा लिम्बु-नेकपा एमाले- ५७९
देउ कुमार थेवे-नेपाली काँग्रेस-४७०
शम्भु प्रसाद ढकाल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- १७७५
भक्ति प्रसाद सिटौला-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-
झापा-५
बालेन्द्र शाह (बालेन) -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ६५५१
केपी शर्मा ओली -नेकपा एमाले – १४२८
रन्जित तामाङ -नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- ३८१
मंधरा चिमरिया-नेपाली कांग्रेस – २१६
रंजित तामांग नेकपा – १६५
प्रतिक्रिया