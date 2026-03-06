झापाका ५ निर्वाचन क्षेत्रको अपराह्न चार बजेको मतपरिणाम

झापा-१

रामचन्द्र उप्रेती- (नेकपा एमाले )- ७८०

केशव राज पाण्डे-नेपाली कांग्रेस- १०२८

निशा डाँगी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ३१७०

झापा-२

इन्दिरा राना मगर-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ४५८०

देव राज घिमिरे- नेकपा एमाले – १३१०

सरिता प्रसाई-नेपाली काँग्रेस- ११२५

भद्र नेपाल- राप्रपा – ३०५

झापा-३

हरी बहादुर राजवंशी-नेकपा एमाले – १३८२

राजेन्द्र कुमार घिमिरे- नेपाली काँग्रेस- १२०७

प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ६०८२

राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- ३०७०

झापा-४

लालप्रसाद साँवा लिम्बु-नेकपा एमाले- ५७९

देउ कुमार थेवे-नेपाली काँग्रेस-४७०

शम्भु प्रसाद ढकाल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- १७७५

भक्ति प्रसाद सिटौला-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-

झापा-५

बालेन्द्र शाह (बालेन) -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ६५५१

केपी शर्मा ओली -नेकपा एमाले – १४२८

रन्जित तामाङ -नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- ३८१

मंधरा चिमरिया-नेपाली कांग्रेस – २१६

रंजित तामांग नेकपा – १६५

