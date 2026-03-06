पर्साका चार निर्वाचन क्षेत्रको दिउँसो ४ बजेको मत परिणाम 

पर्सा १-
बुद्धिप्रसाद पन्त (रास्वपा ) १०७७
प्रदीप यादव (एमाले)- ६४३
अनिलकुमार रुङगटा (कांग्रेस)- ३३०
अजय चौरासी (नेकपा)- १९
पर्सा २ –
शुसीलकुमार कानु (रास्वपा)- १०७७
रिमा कुमारी साह एमाले ) ६४३
अजयकुमार चौरसिया(कांग्रेस )- ३३०
मनोज कुमार चौधरी (नेकपा )- ३०
पर्सा ३ –
रुपेशकुमार पाण्डे (एमाले )- २४०
राकान्तप्रसाद चौरसिया (रास्वपा )- १०५८
सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी नेका)७७८
छोटेलाल प्रसाद यादव (नेकपा )- ४०
पर्सा ४-
जलिममिया मन्सुरी (एमाले )- २३३
टेकबहादुर शाक्य (रास्वपा ) ५७५
रमेश रिजाल (नेका )-१७४
जय प्रकाश थारु (नेकपा )-
प्रतिक्रिया