रामकृष्ण र सुशिलाको स्वरमा तिमिसँग

गायक गायिका रामकृष्ण ढकाल र सुशीला बस्नेत तिमिल्सिनाको स्वरमा तिमीसँग बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ।
डिपी खनालको शब्द रचना, शंकर थापा स्माइलको संगीत र राजेन्द्र वाइवाको संगीत संयोजन रहेको गीत भिडियोसहित सार्वजनिक गरिएको हो। निकेश खड्काको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा सागर दाहाल र स्मारिका ढकाललाई फिचरिङ गरिएको छ।
भिडियोमा गायक रामकृष्ण र गायिका सुशीलालाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सुदीप दाहालले निर्माण गरेको गीतको भिडियोमा उत्सव दाहालको छायांकन र विकास धमलाको सम्पादन छ। प्रेमील भावको गीतमा आफूले मन पराएको मान्छेसँग सधैं साथ रहँदा मन रमाउने भाव व्यक्त गरिएको छ। गीतको भिडियो सुशीला बस्नेत तिमिल्सिनाको युट्युब च्यानलमबाट सार्वजनिक गरिएको हो।
