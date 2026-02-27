“आइ लभ यू छ क्या!”- चितवनमा बालेनको सम्बोधन हुटिङले अवरुद्ध, भीडसँगको ठट्टाले फेरि सम्हालियो माहौल

चितवनको राजनीतिक माहौल पछिल्ला दिनहरूमा क्रमशः तातिँदै गएको सन्दर्भमा आजको सार्वजनिक कार्यक्रम झनै उत्साहपूर्ण बन्यो, जब मञ्चमा उक्लिए बालेन्द्र साह (बालेन)। कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै मैदान समर्थकहरूको भीडले भरिएको थियो। युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति, हातमा मोबाइल फोन, क्यामेरा, ब्यानर र उत्साहले भरिएको अनुहार—यी सबैले वातावरणलाई एक किसिमको उत्सवमा रूपान्तरण गरिसकेको थियो।
बालेन मञ्चमा देखिनासाथ समर्थकहरूको हुटिङ एकाएक चर्कियो। “बालेन! बालेन!” भन्दै नाराबाजी सुरु भयो। केही क्षण उनी माइक समातेर मुस्कुराउँदै भीडलाई नियालिरहे। जब उनले बोल्न खोजे, हुटिङ झनै बढ्यो। उनका शब्दहरू समर्थकहरूको आवाजमा हराए। उनी केहीबेर रोकिए। कार्यक्रम सञ्चालकले पटक–पटक शान्त हुन आग्रह गरे, तर समर्थकहरूको उत्साह तत्काल थामिने अवस्थामा थिएन।
त्यसैबीच बालेनले हल्का मुस्कानसहित माइकमा भने, “आइ लभ यू छ क्या!” यो वाक्यसँगै मैदान झनै गुञ्जायमान बन्यो। समर्थकहरूले ताली र हुटिङले प्रतिक्रिया दिए। बालेनले टाउको कन्याउँदै हाँस्दै फेरि भने, “बोल्नै दिँदैनन् यार!” उनको यो सहज र आत्मीय प्रस्तुतिले माहोललाई औपचारिकभन्दा बढी आत्मीय बनायो।
भीड केहीबेर अझै उचालिइरह्यो। उनले फेरि ठट्टाकै शैलीमा सोधे, “म अब के गरौँ? गीत बजाऊँ? नाँचूँ?” समर्थकहरू हाँसे, ताली बजाए, र हुटिङले कार्यक्रमस्थल फेरि भरियो। यो दृश्यले एकातिर जनउत्साह देखायो भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापनको चुनौती पनि उजागर गर्यो।
केही समयपछि हुटिङ क्रमशः कम हुँदै गयो। बालेनले अवसर पाएर आफ्नो भाषणलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाए। उनले विकास, पारदर्शिता र युवाको भूमिकाबारे बोल्दै स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सुधारको आवश्यकता औंल्याए। “भावनाले मात्र देश बन्दैन, कामले बन्छ,” उनले भने, “तर भावना र विश्वास नभई काम पनि सम्भव हुँदैन।”
उनले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै जनताको प्रत्यक्ष साथ र दबाबले नै आफूलाई काम गर्न प्रेरित गरेको बताए। “म यहाँ भाषण गर्न मात्र आएको होइन, तपाईंहरूको अपेक्षा सुन्न आएको हुँ,” उनले भने। यस क्रममा समर्थकहरूले बीच–बीचमा ताली बजाउँदै समर्थन जनाए, यद्यपि सुरुआती जस्तो चर्को हुटिङ भने दोहोरिएन।
कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था बाक्लो देखिन्थ्यो। स्थानीय प्रशासन र आयोजक टोलीले भीड व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए। युवा समर्थकहरूको संख्या उल्लेखनीय थियो, जसले बालेनको लोकप्रियता विशेषगरी युवापुस्तामाझ बलियो रहेको संकेत गर्यो। कतिपयले उनको नाम अंकित टिसर्ट लगाएका थिए भने कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, चितवनमा देखिएको यो दृश्य केवल एक कार्यक्रमको क्षणिक उत्साह मात्र होइन, पछिल्लो समय व्यक्तित्व–केन्द्रित राजनीतिप्रति बढ्दो आकर्षणको झल्को पनि हो। बालेनप्रतिको भावनात्मक समर्थनले पारम्परिक राजनीतिक शैलीभन्दा फरक किसिमको जनसम्बन्धको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, केहीले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक हुटिङले सन्देश सम्प्रेषणमा अवरोध पुर्याउने टिप्पणी गरेका छन्। “उत्साह राम्रो हो, तर विचार सुन्न पाउने वातावरण पनि आवश्यक छ,” कार्यक्रममा सहभागी एक स्थानीय बौद्धिकले प्रतिक्रिया दिए।
कार्यक्रमको अन्त्यतिर बालेनले समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिँदै भने, “म तपाईंहरूको मायाले नै अघि बढिरहेको छु। तर मलाई बोल्न पनि दिनुहोस् है!” यो भनाइसँगै पुनः हल्का हाँसो र ताली बज्यो।
समग्रमा, चितवनको उक्त कार्यक्रम उत्साह, भावनात्मक समर्थन र ठट्टामय क्षणहरूको मिश्रण बन्यो। केहीबेर भाषण अवरुद्ध भए पनि, मुस्कान र संवादले बालेनले परिस्थितिलाई सहज रूपमा सम्हाले। जनसमूहको उर्जा र नेताको आत्मीय प्रस्तुतिको संगमले उक्त दिन चितवनको राजनीतिक दृश्यलाई अविस्मरणीय बनायो।
प्रतिक्रिया