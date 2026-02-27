लामिनार टाइल्सले हरिसिद्धिमा नयाँ शोरूमसँगै उपत्यकामा उपस्थिति विस्तार

ललितपुर ।
नेपालको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको पूर्ण भिट्रिफाइड टाइल ब्रान्ड लामिनारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाएको छ । गोदावरी ग्रेनाइट एन्ड टाइल्सले हरिसिद्धि, ललितपुरमा लामिनारको प्रिमियम एम्पोरियो शोरूमको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ ।
गोदावरी ग्रेनाइट एण्ड टाइल्सकका डाइरेक्टर ओमप्रकाश गोयल र लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेडका डाइरेक्टर आशुतोष खेतानले शोरूम उद्घाटन गरेका थिए ।
यो नयाँ शोरूमले लामिनारका उच्च-गुणस्तरका, अत्याधुनिक र टिकाउ टाइलहरु प्रदर्शन गर्दछ, जुन आधुनिक आवासीय घरहरू, व्यावसायिक भवनहरू, होटल, अस्पताल, विमानस्थल तथा ठूला सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका छन् ।
लामिनारका टाइलहरू एनएस ६१७ प्रमाणित पूर्ण भिट्रिफाइड छन्, जसमा पानी अवशोषण दर अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.०८ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो विश्वस्तरीय स्तरको कम पानी अवशोषणले टाइलहरूलाई अत्यधिक टिकाउ र दीर्घकालीन बनाउँछ ।
नेपालको बर्दिया (गुलरिया) स्थित अत्याधुनिक कारखानामा इटालियन तथा स्पेनिस ग्लेज र डिजिटल इंक प्रणाली प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका यी टाइलहरूले सतह निर्माण उद्योगमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेका छन् ।
लामिनारले ८ भन्दा बढी कलेक्सन र ५५० प्लस एसकेयुहरू उपलब्ध गराउँदै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भिट्रिफाइड टाइल पोर्टफोलियो प्रदान गर्दछ । यसमा परिष्कृत मार्बल लुक, समकालीन कंक्रीट डिजाइनदेखि उच्च-ट्राफिक क्षेत्रहरूका लागि पीईआई ५ घर्षण प्रतिरोध, एमओएचएस ९ कठोरता (स्क्र्याच-प्रतिरोधी) र आर१२ स्लिप प्रतिरोध (भिजेको/बाहिरी प्रयोगमा सुरक्षित) जस्ता विशेषताहरू समावेश छन् ।
यो शोरूम उद्घाटनसँगै लामिनारका उत्पादनहरू अब नेपालका सबै सात प्रदेशमा १९० प्लस डिलर सञ्जालमार्फत सजिलै उपलब्ध छन् ।
गोदावरी ग्रेनाइट एन्ड टाइल्सका निर्देशक कृष्ण मणि बिधारीले उद्घाटन समारोहमा भने, “लामिनारले प्रदर्शन र डिजाइन दुवैमा उत्कृष्ट पूर्ण भिट्रिफाइड उत्पादन दिन्छ । यसको गुणस्तरमा निरन्तरताले बजारमा ठूलो विश्वास जितेको छ ।
यो नयाँ शोरूम घरधनीहरू, आर्किटेक्ट्सहरु, इन्जिनियरहरू तथा ठूला संस्थाहरूका लागि टिकाउ र भविष्य-उन्मुख सतह समाधानहरू अनुभव गर्ने उत्कृष्ट स्थान बन्नेछ ।
उन्नत नेपाली उत्पादन, निरन्तर डिजाइन नवप्रवर्तन र राष्ट्रव्यापी विस्तारसँगै लामिनारले नेपालमा टाइलको सतहको गुणस्तरलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदैछ—पूर्ण भिट्रिफाइड टेक्नोलोजीमार्फत मजबुती, टिकाउपन, सुरक्षा र दीर्घकालीन विश्वसनीयता प्रदान गर्दै, जुन गर्वका साथ मेड इन नेपाल हो ।
