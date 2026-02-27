यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रमुखसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भारतीय चोरीका तीन वटा गाडी आर्थिक लेनदेन गरी दर्ता गरेको र बाहिर हल्ला भएपछि संलग्न कर्मचारीहरूले ती गाडीमध्ये एउटा गाडीको दर्ता बदर गरेकोले कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले उनीहरूलाई कैद र जरिवाना दुवै सजायको मागदाबी गरेको छ ।

