डा. शेखर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाद्वारा समाचारको खण्डन, आरोपलाई तथ्यहीन करार

काठमाडौं ।
रातोपाटी अनलाइन मा प्रकाशित समाचारप्रति दिनेशचन्द्र थपलिया ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त समाचारमा लगाइएका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित भएको बताएका छन्।
डा. शेखर कोइराला का स्वकीय सचिवसमेत रहेका थपलियाले आफू विभिन्न राजनीतिक गतिविधि तथा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा लाई निर्वाचनमा हराउन षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो भूमिका सधैं संगठनको मूल्य, मान्यता र अनुशासनमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु आफ्नो नैतिकता र पेशागत धर्मविपरीत हुने बताए।
समाचारमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसँग कुनै भेटघाट वा संवाद नभएको उनको दाबी छ। यस्ता अपुष्ट समाचारले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मात्र नभई संगठन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असर पुर्याउने उनको भनाइ छ।
थपलियाले आवश्यक परामर्शपछि प्रकाशित अडियोको स्वतन्त्र फोरेन्सिक परीक्षण गराउने र आफ्नो प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न कानुनी उपचारसमेत खोज्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, उनले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई अपुष्ट समाचारप्रति सचेत रहन र तथ्यमा आधारित सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति
हालै रातो पाटी अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा मेरो नाम जोडेर गरिएको आरोप प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त समाचारमा मलाई डा. शेखर कोईराला ज्यूको स्वकीय सचिवको हैसियतमा विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको, विशेष गरी पार्टी सभापति श्री गगनकुमार थापा ज्युलाई निर्वाचनमा हराउन षड्यन्त्रमा भूमिका खेलेको भन्ने आरोप लगाइएको छ। यस सम्बन्धमा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण आरोपहरू पूर्णतः तथ्यहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित हुन्।
म एक जिम्मेवार नेताको स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यरत व्यक्तिले यस्ता कुराको कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दिन । मेरो भूमिका सधैं संगठनको मूल्य, मान्यता, अनुशासन र नेतृत्व प्रतिको निष्ठामा आधारित रहेको छ। आफ्नो नेता, संगठन र पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुनु त परको कुरा, त्यस्तो सोच समेत राख्नु मेरो नैतिकता, पेशागत धर्म र व्यक्तिगत चरित्र विपरीत छ।
समाचारमा उल्लेख गरिएको तथाकथित नाम गरेका व्यक्ति को हुन् भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी छैन। त्यस्तै उपेन्द्र कुशवाहाज्यू सँग कुनै संवाद भएको छैन। साथै, यसै समाचारमा नाम जोडिएको अमरेश सिंह ज्यूसँग पनि यस प्रकारको कुनै भेट, संवाद भएको छैन भन्ने कुरा म दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
यस प्रकारका निराधार, अपुष्ट र भ्रामक समाचारले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र नभई समग्र संगठन, पार्टी र लोकतान्त्रिक अभ्यास माथि नै आघात पुर्याउने कार्य गर्दछ। राष्ट्र र लोकतन्त्र संवेदनशील चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचारले जनविश्वास कमजोर बनाउने र संगठनलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्ने काम मात्र गर्दछ।
अत: यस विषयलाई लिएर म सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेको छु। आवश्यक परेमा प्रकाशित अडियोको स्वतन्त्र फोरेन्सिक परीक्षण गराउने, साथै आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सत्यको रक्षा गर्न कानुनी उपचार खोज्न पनि म बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण पार्टीका सबै तहका नेताहरु, शुभेच्छुक तथा आम जनसमुदायलाई यस्ता अपुष्ट र भ्रमपूर्ण समाचारप्रति सचेत रहन, सत्य र तथ्यमा आधारित सूचनामात्र विश्वास गर्न तथा अफवाहबाट प्रभावित नहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सत्य सधैं स्पष्ट हुन्छ, र सत्यको पक्षमा उभिनु नै हाम्रो साझा दायित्व हो।
दिनेशचन्द्र थपलिया
स्वकीय सचिव
डा. शेखर कोइरालाको सचिवालय
फागुन १५ २०८२
प्रतिक्रिया