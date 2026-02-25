“लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने नै सच्चा लोकतन्त्रवादी” : केपी शर्मा ओली

काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने व्यक्ति नै सच्चा लोकतन्त्रवादी हुने बताएका छन्। उनले देश जलाउने, अराजकता फैलाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने धारणा व्यक्त गरे।
ओलीले लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र नभई व्यवहार, सोच र संस्कार भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिए।
उनका अनुसार असन्तुष्टि र विरोधका नाममा हिंसा तथा तोडफोड गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहमति, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
ओलीको भनाइले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा लोकतान्त्रिक आचरण र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
