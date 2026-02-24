प्रधानसेनापति उदयपुरमा, सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा

माधव पोखरेल
१२ फाल्गुन २०८२, मंगलवार २०:०७
5.64k
Shares

उदयपुर। 

 आसन्न फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उदयपुर जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उदयपुर आउनु भएको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले पूर्वी पृतना इटहरी भ्रमणको क्रममा उदयपुर आइपुग्नु भएको हो ।

प्रधानसेनापति सिग्देल नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उदयपुर आइपुग्नु भई जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा केन्द्रित भई सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत ब्रिफिङ लिनु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाली सेनाले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा तयारी, चुनौती तथा अपनाइएका रणनीतिहरूबारे जानकारी गराएको पशुपतिप्रसाद गणका गणपति मनोज कार्कीले बताउनु भयो । 

प्रधानसेनापति सिक्देलले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको बारेमा जानकारी लिएको र चुनावमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा निर्देशन समेत दिनु भएको थियो ।

उदयपुर जिल्लामा दुई वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बेलका, चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिका रहेका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा कटारी नगरपालिकासहित ताप्ली, लिम्चुङ्गबुङ्ग, उदयपुरगढी र रौतामाई गाउँपालिकाहरू समेटिएका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ५२ मतदान स्थल र १६० मतदान केन्द्र रहेका छन् भने क्षेत्र नं. २ मा ५१ मतदान स्थल र ११५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यसरी जिल्लाभर कुल १०३ मतदान स्थल र २७५ मतदान केन्द्रमार्फत मतदान सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ ।

निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन गाईघाटस्थित पशुपतिप्रसाद गणको नेतृत्वमा जिल्लाका आठवटै पालिकाका १६ स्थानमा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि संवेदनशील क्षेत्रहरूमा विशेष निगरानी बढाएका छन् ।

सुरक्षा निकायहरूले जिल्लाभर संयुक्त रूपमा पेत्रोलिङ तथा गस्तीलाई तीव्र बनाएका छन् । सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यहाँ विशेष सतर्कता अपनाइएको छ भने मतदानको दिन कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन पूर्वतयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले सुरक्षा निकायहरूलाई निर्वाचन अवधिभर उच्च सतर्कता अपनाउन, आपसी समन्वय मजबुत बनाउन तथा नागरिकमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनु भएको बताइएको छ । उहाँले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीप्रति सचेत र सक्रिय रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com