दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको कारण र आधार पर्याप्त नदेखिएको ठहर गर्दै आवश्यक शर्तसहित रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो। प्रसाईंका तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबेअस कर्पस) निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको जनाएको छ।
के थियो मुद्दा ?
प्रसाईंमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, विद्युतीय माध्यममार्फत भ्रामक अभिव्यक्ति तथा सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको थियो।
तर, निवेदक पक्षले पक्राउ र थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
अदालतको निष्कर्ष
अदालतले अनुसन्धान जारी राख्न सकिने भए पनि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै कानुनबमोजिम धरौटी वा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको जनाएको छ।
अदालतले अभियुक्तको मौलिक हकको संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया पालना अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ।
अब के हुन्छ ?
अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा प्रहरी कार्यालयले आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। अनुसन्धान भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार जारी रहने जनाइएको छ।
यस आदेशसँगै प्रसाईं समर्थकहरूले निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने विपक्षी पक्षले अदालतको आदेशको पूर्ण अध्ययनपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया