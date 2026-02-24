दाङ–१ मा नेकपामा पहिरोकरिब चार दर्जन नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक राजीनामा, बागी उम्मेदवार कुलबहादुर केसीलाई समर्थन

काठमाडौं ।

दाङ क्षेत्र नम्बर–१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा करिब चार दर्जन नेता–कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको सट्टा बागी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

यस क्षेत्रमा नेकपाबाट मेटमणि चौधरी उम्मेदवार रहेका छन्। तर पार्टी परित्याग गरेका नेता–कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी (सोनाम) लाई समर्थन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। केसी नेकपाकै असन्तुष्ट समूहबाट बागी उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन्।

पार्टीको आधिकारिक लाइन विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेकपाले समर्थन गर्नेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसपछि पूर्वमाओवादी खेमाका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले दाङको Deukhuri क्षेत्रस्थित मौरीघाटमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गरेको, स्थानीय कार्यकर्ताको भावना नबुझेको तथा टिकट वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखाएको आरोप लगाए। “हामीले पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिका लागि प्रयास गर्‍यौं, तर हाम्रो आवाज सुन्ने प्रयास भएन,” एक नेताले भने, “त्यसैले हामीले अब स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हौं।”

उता नेकपाका जिल्ला नेतृत्वले भने पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। आधिकारिक उम्मेदवार मेटमणि चौधरीका पक्षधरहरूले पार्टी एकढिक्का रहेको दाबी गर्दै बागी गतिविधिले चुनावी परिणाममा खास प्रभाव नपर्ने बताएका छन्।

दाङ–१ मा यस घटनापछि चुनावी माहोल थप रोचक बनेको छ। एउटै पार्टीभित्रको विभाजनले मत विभाजनको सम्भावना बढेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बागी उम्मेदवारलाई खुलेआम समर्थनसहितको सामूहिक राजीनामाले नेकपाको संगठनात्मक शक्ति कमजोर पार्न सक्ने देखिएको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दाङ–१ मा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र विभाजनले अन्तिम परिणाममा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।

