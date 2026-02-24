झारखण्डमा एयर एम्बुलेंस दुर्घटना : सबै ७ जनाको मृत्यु

चतरा, झारखण्ड (भारत),
चतरा जिल्लामा सोमबार साँझ भएको एयर एम्बुलेंस विमान दुर्घटनामा सवार सबै ७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। राँचीबाट दिल्लीका लागि उडेको उक्त सानो चार्टर विमान उडान भरेको करिब २०–२५ मिनेटपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। दुर्घटनामा परेको विमान झारखण्डको राजधानी राँचीबाट राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीतर्फ जाँदै थियो। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार विमानले साँझ करिब ७:११ बजे उडान भरेको थियो।
त्यसपछि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलसँगको सम्पर्क अचानक टुटेको थियो। जंगल क्षेत्रमा दुर्घटना विमान चतरा जिल्लाको सिमरिया आसपासको घना जंगल क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले ठूलो आवाज सुनेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा पुगेका उद्धारकर्मीहरूले विमान पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र आगलागीसमेत भएको बताएका छन्। उद्धार टोलीले राति नै सबै शव निकालेर पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ।
को-को थिए विमानमा? विमानमा दुई पाइलट, एक चिकित्सक, एक पैरामेडिक, एक बिरामी र दुई जना सहयोगी सवार रहेको बताइएको छ। बिरामीलाई गम्भीर जलन (बर्न इन्जुरी) भएको र उन्नत उपचारका लागि दिल्ली लगिँदै गरिएको थियो। कुन कम्पनीको विमान? दुर्घटनामा परेको विमान Redbird Airways Pvt Ltdद्वारा सञ्चालित Beechcraft कम्पनीको Beechcraft C90 मोडेलको एयर एम्बुलेंस थियो।
यो विमान प्रायः मेडिकल इभ्याकुएसन (MEDEVAC) का लागि प्रयोग हुँदै आएको बताइएको छ। प्रारम्भिक कारण : मौसम आशंका प्रारम्भिक विवरणअनुसार खराब मौसम र दृश्यता कम हुनु सम्भावित कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उडानका क्रममा पाइलटले मौसमका कारण मार्ग परिवर्तन (deviation) अनुमति मागेको भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि आधिकारिक निष्कर्ष भने आउन बाँकी छ।
औपचारिक अनुसन्धान सुरु भारतको नागरिक उड्डयन नियामक निकाय Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ले घटनाबारे औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। साथै Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) को टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको छ।
अधिकारीहरूले ब्ल्याक बक्स (फ्लाइट डेटा रेकर्डर) फेला पार्ने प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। यसबाट दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। देशभर शोक घटनापछि भारतभर शोक व्यक्त गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जलीको ओइरो लागेको छ भने झारखण्ड राज्य सरकारले मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
