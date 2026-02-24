मोरङ–६ मा डा. शेखर कोइरालाको ८ अठोट सार्वजनिक, लोकतन्त्रदेखि डिजिटल विकाससम्म प्राथमिकता

काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले मोरङ जिल्ला क्षेत्र–६ का लागि आफ्नो ८ बुँदे अठोट पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले संसदीय सर्वोच्चता, संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिलाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्र, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, डिजिटल विकास, उद्योग तथा बाढी समाधानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।
उनले बलियो लोकतन्त्र र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, औद्योगिक पुनर्जागरणमार्फत रोजगारी सिर्जना, तथा बुढीखोला लगायत नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।
कृषिमा जलवायु–मैत्री प्रविधि, शिक्षामा डिजिटल कक्षा र सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, आईटी हब स्थापना तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन उनका प्रमुख कार्यक्रम छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै पारदर्शी र डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गर्ने अठोट समेत व्यक्त गरेका छन्।
फागुन -२१ गतेका लागि डा शेखर कोइरालाको अठोट पत्र –
संसदीय सर्वोच्चता, संबिधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिका लागि मेरो ८ अठोट →
लोकतन्त्र | सुशासन | शिक्षा | स्वास्थ्य | किसान | डिजिटल विकास | उद्योग |बाढी समाधान
१️. बलियो लोकतन्त्र र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन
लोकतन्त्र भावनाले मात्र टिक्दैन, संस्थाले टिक्छ।
- संविधान संसोधन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदमा सक्रिय भूमिका
- संघीयता सुदृढीकरण र अधिकारको स्पष्ट कार्यान्वयन
- नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको रक्षा
- सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिक दुरुपयोग रोक्ने पहल
- नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता प्रणाली
- सबै जात–जातीको आस्था, धर्म, कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण
सन्देश: “लोकतन्त्र सुरक्षित भए मात्रै विकास दिगो हुन्छ।”
२️. औद्योगिक पुनर्जागरण र रोजगारी सिर्जना
मोरङ ६ = उद्योगको ऐतिहासिक आधार।
- बन्द/कमजोर उद्योग पुनः सञ्चालन नीति
- साना तथा मझौला उद्योग (SME) लाई कर सहुलियत
- विराटनगर विमानस्थल लाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तर उन्नति
- गूद्रि बजारलाई पिपिई मोडलमा बिकास गर्ने
- उद्योग–शिक्षा सहकार्य (internship → job pipeline)
- स्थानीय युवालाई “रोजगार प्राथमिकता नीति”
- बिराटनगरलाई विशेष आर्थीक क्षेत्र (SEZ)को रुपमा विकास गर्ने
- उत्पादनमुखी लगानी आकर्षण
- स्थानिय हाट बजारलाई बैज्ञानिकिकरण गर्ने
सन्देश: “रोजगारीका लागि विदेश होइन, आफ्नै क्षेत्र।”
३️. बाढी-डुबान समाधान र सुरक्षित पूर्वाधार
हर वर्षको पीडा → स्थायी समाधान।
- बुढीखोला, केशलिया, सिंघिया र गछिया लगायत नदीहरूको दीर्घकालीन गुरुयोजना
- तटबन्ध निर्माण
- वैज्ञानिक ड्रेनेज र ढल निकास प्रणाली
- वर्षा पानी व्यवस्थापन (Rainwater Harvesting)
- गिरिजा प्रसाद कोईराला क्रिकेट रंगशालाको पूर्णता
- विपतका लागि पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार
सन्देश: “बाढी नियन्त्रण = जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा।”
४️. जलवायु-मैत्री कृषि र किसान संरक्षण
किसानलाई सहानुभूति होइन, प्रणाली चाहिन्छ।
- जलवायु अनुकूल बीउ र प्रविधि
- ड्रिप/स्प्रिंकलर सिँचाइ प्रवर्द्धन
- मल, बीउ, बजार सुनिश्चितता
- कृषि उत्पादन → प्रशोधन उद्योग जोड्ने नीति
- कृषि बीमा विस्तार
- बाँझो जमिन उपयोग कार्यक्रम
- जैविक खेती प्रोत्साहन
सन्देश: “किसानको पसिना = अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड।”
५️. शिक्षा सुधार र सीप-आधारित अवसर
डिग्री मात्र होइन ।
- डिजिटल कक्षा र स्मार्ट शिक्षण
- प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा विस्तार
- सीप–रोजगारी समन्वय कार्यक्रम
- उच्च शिक्षा नपाएका लागि सिप मुलक कार्यक्रम
- सरकारी विधालयको स्तरोन्नती
- छात्रवृत्ति र समावेशी शिक्षा
- मदरसा/गुरुकुल स्तर उन्नति
सन्देश: “सीप भएको युवा बेरोजगार हुँदैन।”
६️. स्वास्थ्यमा सहज पहुँच र भरोसा
स्वास्थ्य सेवा = आधारभूत अधिकार।
- सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नती
- सहूलियतमा उपचार व्यवस्थापन
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण
- स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित कार्यान्वयन
- मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम
- नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
सन्देश: “स्वास्थ्यमा पहुँच = सम्मानित जीवन।”
७️. प्रविधि, डिजिटल सेवा र युवा सशक्तीकरण
भविष्य डिजिटल छ — तयारी आजै।
- स्थानीय आईटी हब स्थापना
- स्टार्टअप कोष र सहुलियत ऋण
- कोडिङ, एआई, डिजिटल सीप तालिम
- डिजिटल रोजगारी सिर्जना
सन्देश: “Digital Nepal स्थानीय तहबाट।”
८️. सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक सुरक्षा
विकास भ्रष्टाचारमा डुब्यो भने जनता डुब्छन्।
- भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
- डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रणाली
- जनगुनासो दर्ता/समाधान कक्ष
- सहकारी सुधार र बचत सुरक्षा
- महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम
- युवा उद्यमशीलता कोष
- ज्येष्ठ नागरिक/अपाङ्गता सेवा विस्तार
सन्देश: “सुशासन बिना समृद्धि सम्भव छैन।”
डा शेखर कोइराला
प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेदवार
मोरङ क्षेत्र -६, नेपाली कांग्रेस ।
