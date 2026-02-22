फागुन २१ मा मतदान गर्नु अगाडि प्रत्येक मतदाताले देश जलाउने र देश बनाउनेलाई चिनौं : एमाले सचिव बस्नेत

मध्यपुरथिमि क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको हव बनाउर्छौ, हनुमन्ते करिडोर पीडितलाई मुआब्जा दिन्छौं  

भक्तपुर ।

 नेकपा एमालेका सचिव एवं भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार महेश बस्नेतले मध्यपुरथिमि क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको हव बनाउने बताएका छन् । 

आउँदो २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता माझ पुग्न मध्यपुरथिमि क्षेत्रमा आयोजना गरेको घरदैलो कार्यक्रममा बोल्दै उनले मध्यपुरथिमिमा तीन वर्षदेखि रोकिएको विकासका कामलाई अगाडि बढाउने बताए । 

मध्यपरथिमि नगरपालिकाको मेयरमा एमालेले विजयी गरेपश्चात यहाँको कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको संरषक्ष, पुर्ननिर्माण गरि यहाँको जनताको सम्पत्तिसंग, यहाँको जनताको आयआर्जन र रोजगारीसंग जोड्ने कार्य गरेको स्मरण गरे । 

तत्कालिन नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले नगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसंगको समन्वयमा यहाँको कला, संस्कृति र सम्पदालाई उद्योसंग जोड्ने सुरुवात गरेको बताउँदै कला र संस्कृतिलाई उद्योग र व्यबसायसंग जोडेर लगेको स्मरण गरे ।

भूकम्प पछि भत्किएका सम्पूर्ण भैतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरु पुन: निर्माण  गर्न तत्कालिन सरकारले एक अर्ब बजेट यहाँको कला, सम्पदा र संस्कृति जोगाउन बजेट खर्चिएको बताउँदै उनले नगरपालिकाले पनि मूल श्रोतलाई केन्द्रीकृत गर्दै दुई पाखरी, कमल पोखरी जस्ता यहाँका पाखेरी, फल्चा, मन्दिरलगायतको सम्पदाको संरक्षण गरेको बताए । 

उनले जातीय संग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य र लाइभ म्युजियमको रुपमा यहाँको सम्पदा, कलालाई जोड्ने अभियान पनि तीन वर्षदेखि रोकिएको भन्दै त्यसलाई पुरा गर्न लाग्ने बताए ।

यहाँ निर्माण भएका माटोका भाडा, काष्ठ कला, धातु कलालाई पर्यटकका अगाडि निर्माण गरि बिक्री गर्ने गरि लाइभ म्युजियम निर्माण गर्ने कार्य अब पुरा गर्ने भन्दै यहाँको कला, संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउने बताए । 

मध्यपुरथिमिको श्रम र सीपलाई युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने, कृषि पर्यटनकोसमेत विकास गर्ने, युवाको सीपलाई उद्योगसंग जोड्न, २० लाख बिना धिरतो ऋण दिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने बताउँदै माटोको भाडा बनाउन समस्याको रुपमा रहेको माटोको व्यबस्थापन भक्तपुरबाटै गर्न खोजी भइरहेको बताए ।

नेता  बस्नेतले यस क्षेत्रका धेरै बासिन्दाको हनुमन्तको आसपासमा जमिन भएकाहरुले हनुमन्ते करिडोरमा जग्गा गएको गुनासो आएको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रा कारणले हनुमन्ते करिडोर निर्माण कार्य रोकिएको होइन, यो क्षेत्रमा आएपछि, राजनीति घुसेर विवादमा ल्याएका कारण नबनके हो, सुस्ताएको हो, अब हामी आउँछौ र यसलाई पुरा गर्छौ, हनुमन्ते करिडोलमा जग्गा पर्नेहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन, प्रत्येकलाई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्रै यो आयोजना पुरा गर्छौं ।’ 

सिंहदरबारसंग भक्तपुरलाई जोड्ने, बिकासको आधीबेहरी ल्याएर समृद्ध भक्तपुर निर्माणको सुरुवात गर्ने, विगतमा आफूले सुरु गरेका काम रोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले अब त्यसालाई पूर्णता दिइने बताए । यहाँका विकास गर्ने, यहाँको आवाजलाई संसदमा शसक्त ढंगले उठाउने र संसदमा पूर्णता नपाएको ऐनलई पूर्णता दिने काम संगसंगै लैजाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले अहिलेको निर्वाचन देश जलाउने र देश बनाउने पक्ष बीचको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको बताउँदै देश जलाउनेहरु अनेक नाटक गरेर मतदाता माझ आइरहेकाले त्यस्तालाई चिन्नु पर्ने उनले बताए । 

उम्मेदवारसमेत रहेका एमाले सचिव महेश बस्नेतले भने, ‘ मतदान गर्नु अगाडि देश जलाउनेलाई तपाईहरुले चिन्नु पर्छ, सिक्किमकरण गर्न चाहनेहरुलाई चिन्नु पर्छ, विदेशी मतियाहरुलाई चिन्नु पर्छ, यो देशलाई युक्रेन बनाउन खोज्नहरुलाई चिन्नुपर्छ, यो देशका जेलेस्की, लोन्डुप दोर्जेहरुलाई, लुसिफरहरुलाई चिन्नु पर्छ ।’ 

एमालेले देशको अहित नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘एमालेले देशको राष्ट्रियता जोगाउँछ, एमालेले देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउँछ, एमालेले नाकाबन्दी लगायो भने खुलाउँछ, एमालेले सिमाना जोगाउँछ, चुच्चे नक्सा ल्याउछ, एमालेले हिन्द महासागरबाट व्यापार गर्न चाहिनासँग सन्धि सम्झौता गरेर प्रशान्त महासागरसम्म पुर्‍याउँछ , एमालेले लोकतन्त्र बलिाये बनाउँछ, संविधान  बलियो बनाउँछ, प्रेस स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ,सम्बृद्धि, विकास दिन्छ, रोजगारी दिन्छ, त्यसैले एमालेलाई स्वदेशदेखि विदेशसम्मले  घेराबन्दीमा पारेका छन् ।

