आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो : झलनाथ खनाल

काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
नेता खनालले Millennium Challenge Corporation (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी टोलीले नेपालको उत्तरी क्षेत्रका उम्मेदवारहरूसँग काठमाडौंस्थित Hotel Marriott Kathmanduमा भेटघाट गरेको उल्लेख गरे। उक्त भेटघाटलाई उनले रहस्यमय भएको टिप्पणी गर्दै यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे।
