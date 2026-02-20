लमजुङमा नमुना मतदान : ६ सय ९५ मत खस्यो, बदर मत शून्य

लमजुङ ।
फागुन २१ गते हुने आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले नमुना मतदान गरेको छ । सदरमुकाम बेसीशहरको फुलबारीमा शुक्रबार भएको नमुना मतदानमा उत्साहजनक सहभागिता थियो ।
आसन्न निर्वाचनमा बदर मत कम गराउने, मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे व्यावहारिक जानकारी गराउने तथा निर्वाचनका बेला हुन सक्ने सम्भावित घटना कसरी नियन्त्रण गर्ने बारे शिक्षा दिन नमुना मतदान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिशिर राज ढकालले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, निर्वाचन प्रहरी, निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी, पत्रकार, सर्वसाधारणको सहभागिता थियो ।
नमुना मतदानमा महिला, पुरुष, आपंगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतलाई मतदान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे प्रयोगात्मक रुपमा सिकाइएको थियो । मतदान स्थलमा मतदान विथोल्न आउने समुहलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने बारे समेत अभ्यास गरिएको थियो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढकालका अनुसार मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन मतदानलाई व्यवस्थित र मतदातामा आत्मविश्वास बढाउन यस्तो अभ्यास उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नमुना मतदानमा ८ सय मतदाता संख्या कायम गरिएकामा ६ सय ९५ मत खसेको थियो भने बदर मत शून्य रहेको थियो । यसले मतदाता सचेतनाको सकारात्मक संकेत दिएको आयोजकको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुङ्गानाले नागरिकले आफ्नो मतको पूर्ण सदुपयोग गर्न जानून् भन्ने उद्देश्यले नमुना मतदान गराइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार नमुना मतदानका क्रममा मतदानलाई अवरोध गर्न आउने समूहलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कसरी कायम राख्ने तथा सम्भावित विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा समेत सुरक्षा निकायले संयुक्त अभ्यास गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले वास्तविक निर्वाचनका दिन देखिन सक्ने भीड व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका मतदाताको सहजीकरण, गोप्य मतदानको सुनिश्चितता तथा मतपेटिका व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि अभ्यास गरेका थिए ।
निर्वाचन कार्यालयले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
