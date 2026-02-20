Stanford Universityका वैज्ञानिकको दाबी: एउटै नाक स्प्रेले रुघाखोकीदेखि कोभिडसम्म रोक्ने प्रविधि विकास

काठमाडौं ।
चिकित्सा विज्ञानमा ‘ब्रेकथ्रु’: एउटै नाजल स्प्रेले रुघाखोकीदेखि कोभिडसम्म रोक्ने स्ट्यानफोर्डका वैज्ञानिकको दाबी: २०० वर्षयताकै ठूलो उपलब्धि, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सधैँ ‘अलर्ट’ राख्ने प्रविधि विकास एजेन्सी अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सबै प्रकारका संक्रमण विरुद्ध सुरक्षा दिने एउटा बहु-प्रभावी ‘नाजल स्प्रे’ (नाकमा हालिने खोप) विकास गरेका छन्।
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले विकास गरेको यो प्रविधि सफल भएमा भविष्यमा रुघाखोकी, फ्लु, कोभिड र निमोनिया जस्ता रोगका लागि छुट्टाछुट्टै खोप लगाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ। म्याक्रोफेज एक्टिभेसन: फोक्सोका सेता रक्तकोषिकालाई सक्रिय बनाएर भाइरस छिर्ने बित्तिकै नष्ट गर्ने।
१००० गुणा प्रभावकारी: मुसामा गरिएको परीक्षणमा भाइरसको संख्यालाई १ हजार गुणासम्म घटाएको पाइएको। बहु-उपयोगी: भाइरस र ब्याक्टेरिया मात्र नभई यसले एलर्जीको समस्यालाई समेत समाधान गर्ने। दीर्घकालीन सुरक्षा: एक पटकको स्प्रेले करिब ३ महिनासम्म शरीरलाई पूर्ण ‘अलर्ट’ अवस्थामा राख्ने।
“यदि यो खोप मानवमा पनि प्रभावकारी सावित भएमा हरेक वर्ष विभिन्न रोगविरुद्ध छुट्टाछुट्टै खोप लगाउनुपर्ने झन्झट हट्न सक्छ।” > — डा. बाली पुलेन्द्रन, मुख्य अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकहरूका अनुसार आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र यो प्रविधि सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन सक्नेछ। यद्यपि, मानव शरीरमा यसको सुरक्षा र प्रभावकारिता जाँच गर्न क्लिनिकल ट्रायलहरू अझै बाँकी छन्।
प्रतिक्रिया