टोल टोलमा एमालेको सभा, जनताको हितमा काम गर्ने उम्मेदवारको बाचा

तुलसीपुर ।

नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा दाङ ३ का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेले जनताको हितमा काम गर्ने बताएका छन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० राइखलीयानमा एमाले वडा कमिटिको घरदैलो तथा कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन । उनले आफु प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने र आधारभुत आवस्यकता पुरा गर्दै विकासमा अग्रणी भुमिका खेल्ने समेत बताएका छन् ।

त्यस अवसरमा स्थानियले उम्मेदवार पाण्डे समक्ष विभिन्न समस्याहरु अवगत गराउदै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेले दाङ ३ मा आज पनि विभिन्न टोलहरुमा घरदैलो गर्दै कोण सभाहरु गरेका छन । तुलसीपुरका वडाहरुमा नेता तथा स्थानिय कार्यकताका विच घरदैलो गरिएको छ । वडा नम्बर १३, १४ र १५ मा उत्साहपुर्ण तरीकाले घरदैलो र कोणसभा भएका छन । त्यहा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य हिराचन्द्र केसी,एमाले जिल्ला सचिव श्याम डाँगी लगायतका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का विभिन्न टोलमा भएका घरदैलो तथा भेटघाट कार्यक्रममा त्यहाका जनताले विभिन्न मागहरु अघि सारेका छन् । वडाका विभिन्न ठाउँमा भएको घरदैलो कार्यक्रमको अवसरमा उनीहरुले विकास निर्माण देखी युवा स्वरोजगार र कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि पहल गरिदिन माग गरेका थिए ।

यसैक्रममा शान्तीनगर गाउपालिका वडा नम्बर ३ र वडा नम्बर ६ मा पनि कोणसभाहरु भएका छन । त्यहा भएका कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार कोमल वलीले जनताको पार्टि एमाले भएको हुदा सुर्यमा मतदान गरि विजयी बनाउन अपिल गरेकि थिईन । उनले देशको रक्षा र स्वाभिमान कायम राख्नका लागि पनि एसपटक एमालेको बिकल्प नरहेको बताईन् । जनताले विश्वास गरे आफुहरुले विकास गरेर देखाउने वलीले बताएकी थिईन । तपाई हामीलाई विश्वास गर्नुहोस, हामी विकास गर्नेर्छौ, मतदाता संग भनिन् ।

उता बबई गाउँपालिकामा पनि एमालेले कोणसभाहरु सम्पन्न भएका छन । एमालेको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गर्दै वडा नम्बर ४ हापुरेमा घरदैलो गरिएको थियो । घरदैलो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका घनश्याम पाण्डेलाई विजयी बनाउनका लागि मत मागेका थिए । तुलसीपुरको मेयर हुदा थुप्रै नमुनायोग्य कामहरु गरेको हुदा पाण्डेलाई नै मत दिने स्थानियले बताएको एमाले जिल्ला सदस्य प्रेम बहादुर राम्जाले जानकारी दिएका छन ।।

