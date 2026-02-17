१६ महिनापछि बंगलादेशमा जननिर्वाचित सरकार, प्रधानमन्त्रीका रूपमा तारिक रहमानको शपथ आज

काठमाडौं ।
१६ महिनाको राजनीतिक अन्योलपछि बंगलादेशमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएको छ। तारिक रहमानले आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दैछन्।
हालै सम्पन्न १३औँ आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि रहमानको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ढाकास्थित संसद परिसरमा आयोजना गरिएको छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै देशमा स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानको अपेक्षा बढेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अन्तरिम व्यवस्थापछि जनताले स्थायी सरकार पाएका हुन्। रहमानले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्।
शपथ समारोहमा विभिन्न देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले नयाँ सरकारलाई बधाई सन्देश पठाएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार रहमान नेतृत्वको सरकारका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु हुनेछ। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र वैदेशिक लगानी घट्दो अवस्थाजस्ता मुद्दाहरू नयाँ सरकारका लागि प्राथमिक एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।
यससँगै बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात भएको छ, जसले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया