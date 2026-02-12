काठमाडौँ।
बागलुङमा स्कुल भ्यान दुर्घटना हुँदा २४ बालबालिका घाइते भएका छन् । बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखामा संचालित न्यू एभरेष्ट एकेडेमी स्कुलको विद्यार्थी बोकेको भ्यान लोकमार्गदेखि रात्माटा जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको हो ।
बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित नेपाल भाषा मंका खल बागलुङको भवन नजिकै ग ३ च ८६२१ नम्बरको भ्यान दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनमा २४ जना विद्यार्थी घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ । घाइतेको उद्धार गरी धौलागिरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । लोकमार्गबाट अन्दाजी ५० मिटर तलको शिवधारचोक जाने सडकमा भ्यान खसेको थियो ।
