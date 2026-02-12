बसकाे ढाेकाबाट खसेर एक जनाकाे मृत्यु

बैतडी।
बसकाे ढाेकाबाट खसेर बैतडीमा एकजनाकाे मृत्यु भएकाे छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाकाे दशरथचन्द नगरपालिका ४ का ६५ वर्षीय पदम राज भट्ट रहेका बैतडीका प्रहरी प्रमुख,प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिए।
महेन्द्रनगरबाट बैतडी आउदै गरेकाे सु.प.प्र.०२-००१ख १०१७ नं. को बसको ढोकाबाट गुरूखाेला नजिक आज अपरान्ह साढे ४ बजे एक्कासी खसेर भट्ट घाइते भएका थिए।
घाइते भट्टलाई तत्काल उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएकाेमा उपचारको क्रममा बेलुका साढे ५ बजे ज्यान गएको हाे।
बसचालक पाटन नगरपालिका ०८ हरिचनका ३२ वर्षीय दशरथ महरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।
