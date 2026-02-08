आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट : इङ्ल्यान्डसँग नेपाल पराजित

काठमाडौँ।
आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल इङ्ल्याण्डसँग ४ रनले पराजित भएको छ ।
मुम्बइको वाङ्खेडे क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको इङ्ल्याण्डले दिएको १८५ रन पछ्याएको नेपालले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ८० रन बनायो ।
राम्रो ओपनिङ दिएको नेपालका कुशल भुर्तेलले २९ रन बनाए । आसिफ सेख ७ रनमा आउट भए । दिपेन्द्रसिंह ऐरिले ४४ रन बनाउँदा कप्तान रोहित पौडेलले ३९ र आरिफसेखले १० रन बनाए । लोकेश बम ३९ र करन केसी १ रनमा अविजित रहे । जित नजिक रहेको नेपालले अन्तिम ओभरमा गुलसन झा को विकेट गुमाउँदा खेल हार्न पुग्यो ।
नपाललाई जित नजिकसम्म पुर्याउन लोकेशले २० बलमा ३९ रन बनाए । उनले ४ चौंका र २ छक्का प्रहर गरे । यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डका ह्यारी ब्रोकले ५३ र ज्याकब ब्यानथनले ५५ रन बनाए । नेपालका दिपेन्द्रसिंह ऐरी र नन्दन यादवले समान २ विकेट लिए । शेर मल्ल र सन्दीप लामिछानेले एक एक विकेट लिए
