इटाली पठाइदिने प्रलोभनमा बंगलादेशी नागरिक बन्धक बनाउने गिरोहका ७ जना पक्राउ

काठमाडौं ।
इटालीमा रोजगारीका लागि पठाइदिने प्रलोभन देखाई बंगलादेशी नागरिकहरूलाई काठमाडौं ल्याएर बन्धक बनाउने गिरोहका ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, भङ्गालस्थित एक घर भाडामा लिएर ५ जना बंगलादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाएर राखिएको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो।
बंगलादेशबाट काठमाडौं बोलाएर बन्धक बनाई ठगी गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त घरमा छापा मारेको थियो। पक्राउ पर्नेमा बंगलादेशी नागरिकहरू ३८ वर्षीय आल मामुन, २९ वर्षीय रिवन विश्वास, ४३ वर्षीय बाबु हुसेन र ४० वर्षीय यमडी मसिभुर रहमान रहेका छन्।
यस्तै, काठमाडौंका ३९ वर्षीय बिलाल, भारतका ४१ वर्षीय सरोजकुमार तथा नुवाकोट घर भई हाल तारकेश्वर बस्दै आएका ३२ वर्षीय शशि पाठक पनि पक्राउ परेका छन्।
क्राउ परेकाहरूमाथि शरीर बन्धक तथा ठगीसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
