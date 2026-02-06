मस्कोमा वरिष्ठ रूसी जनरलमाथि गोली प्रहार

मस्को।
रूसका एक वरिष्ठ जनरलमाथि शुक्रबार बिहान मस्कोको एक अपार्टमेन्ट भवनमा गोली प्रहार भएको छ । अधिकारीहरूले जनरल भ्लादिमिर अलेक्सेभलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन् भने घटनालाई स्पष्ट हत्या प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।
रूसको प्रमुख गम्भीर अपराध अनुसन्धान समितिले जनरल अलेक्सेभमाथि ‘अज्ञात व्यक्तिले धेरै पटक गोली हानेको’ जनाएको छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान भने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
जनरल अलेक्सेभ रूसी जनरल स्टाफको वरिष्ठ भूमिकामा कार्यरत क्यारियर सैन्य अधिकारी हुन् । उनी सिरियामा रूसको सैन्य हस्तक्षेपका क्रममा गुप्तचर कारबाहीको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन् र सन् २०२३ मा वागनर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिनसँग वार्ता गर्न पठाइएको थियो ।
गत महिना, एक रूसी अदालतले सन् २०२४ मा रूसी सेनाका रेडियोलोजिकल, केमिकल तथा बायोलोजिकल डिफेन्स फोर्सका प्रमुख जनरल इगोर किरिलोभको हत्या प्रयासमा उज्बेकिस्तानका एक नागरिकलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । जनरल किरिलोभ मस्कोमा अपार्टमेन्ट ब्लक छोड्ने क्रममा बुबी–ट्र्याप गरिएको स्कुटर विस्फोटमा मारिएका थिए, र आक्रमण योजनाबद्ध रूपमा गरिएको दाबी किएभले गरेको थियो ।
रूसी अनुसन्धान समितिका प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेन्कोका अनुसार, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सबै सम्भावित अनुसन्धान र परिचालन उपायहरू अपनाइँदैछ ।
