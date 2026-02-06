प्रख्यात नारीवादी अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्यको निधन, लैङ्गिक न्याय क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति

काठमाडौं ।
नेपालको नारीवादी अर्थशास्त्र र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (Gender Responsive Budget–GRB) की प्रख्यात अभियन्ता डा. मीना आचार्यको निधनले देश शोकमा डुबेको छ। महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक न्याय र वित्तीय समानताका क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।
डा. आचार्यले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी बनाउन खेलेको भूमिका ऐतिहासिक मानिन्छ। उनका अनुसन्धान, लेखन र नीतिगत सल्लाहहरूले हरेक क्षेत्रमा GRB सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
लैङ्गिक वित्त, महिला अधिकार र समावेशी विकासका सवालमा डा. आचार्यको मार्गदर्शन र निरन्तर समर्थनले धेरै युवाहरूको करियर यात्रालाई प्रेरणा दिएको छ। उनका योगदानले नेपाल मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत लैङ्गिक न्यायका पक्षधरहरूलाई मार्गनिर्देशन गरेको थियो।
डा. मीना आचार्यको निधनलाई महिला अधिकार, लैङ्गिक न्याय र नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा “ठूलो क्षति”का रूपमा हेरिएको छ। उनका विचार, काम र योगदानले आगामी पुस्तालाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया