गगन थापाद्वारा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव पौडेलको राजीनामा स्वीकृत, दुलाललाई का.वा. जिम्मेवारी

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। पौडेलले माघ ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
२०७३ वैशाख २७ गतेदेखि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले पार्टीको विधान, नियमावली तथा नीतिअनुसार कार्य सम्पादन गर्दै आएका थिए। सभापति थापाले पार्टी र व्यक्तिगत तर्फबाट पौडेलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित), नियमावली २०७६ तथा कर्मचारी विनियमावली २०७९ बमोजिम अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद दुलाललाई का.वा. मुख्यसचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
