ग्यासको अभाव छैन, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्नुस् : आयल निगम

काठमाडौँ।

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास मागभन्दा बढी आपूर्ति भइरहेको भन्दै अनावश्यक स्टक नगर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

निगमले पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको भन्दै फैलिएको हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गरेको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालमा प्रतिदिन ९० बुलेट ( १ लाख १४ हजार) सिलिण्डर एलपीजी ग्यास चाहिने बताए। जसमध्ये शनिवारदेखि मंगलबारसम्म ३६५ बुलेट ग्यास लोडिङ भएको बताए ।

मंगलबारमात्रै १ लाख ६३ हजार ३ सय सिलिण्डर ग्यास भारतबाट आयात भएको छ । यी मध्ये केही बुलेटहरु बाटामा रहेको र आजै नेपाल प्रवेश गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनावश्यक रुपमा ग्यासको स्टक नगरिदिन उपभोक्ताहरुलाई अनुरोध समेत गरे । चुनाव अवधिमा पनि यही रुपमा निरन्तर रुपमा ग्यास आपूर्ति हुने भट्टले बताए । केही दिन यता ग्यासकाे अभाव भएकाे भन्दै उपभाेक्ताहरु लामाे लाइन लागेर बस्न थालेका छन् ।

