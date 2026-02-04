आवश्यकताअनुसार चुनावी सहकार्य गर्न तयार: एमाले उपाध्यक्ष थापा

काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले आवश्यकताको आधारमा अन्य दलसँग चुनावी सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
बुधबार च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने, “देश जलाउने र अस्थिर बनाउने गतिविधि गर्नेहरूमाथि नियन्त्रण र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लक्ष्यले हामी आवश्यक परेमा तल्लो तहमा सहकार्य गर्न सक्छौं।”
उपाध्यक्ष थापाले अहिले विशेष रूपमा रुकुम पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेले उम्मेदवार जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी गराए। उनले स्पष्ट पारे कि सहकार्यको निर्णय आवश्यकता र रणनीतिक मूल्याङ्कनको आधारमा हुने छ।
थापाले यसैबीच देशभर एमालेले आफ्नो संगठनात्मक तयारी पुरा गरेको र आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई सहयोग पुर्याउन विभिन्न तहमा रणनीति बनाइरहेको बताए। उनले भने, “हामीले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार राजनीतिक वातावरण मूल्याङ्कन गरी सहकार्य वा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने निर्णय गर्नेछौं।”
उपाध्यक्ष थापाले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न गर्न सबै दल, आयोग र सुरक्षा निकायसँग समन्वय आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए।
यो कदमले आगामी निर्वाचनमा एमालेको रणनीतिक ढाँचा र अन्य दलसँगको राजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम रहन्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
