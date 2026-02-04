भ्याली पब्लिक र न्युटन क्वार्टरफाइनलमा

काठमाडौं ।

भ्याली पब्लिक र न्युटन दोश्रो ज्ञान संस्कार अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको ब्वाइजमा मंगलबार क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।

भ्याली पब्लिकले राजन मेमोरियललाई ४१–३७ ले पराजित ग¥यो । भ्याली पब्लिकको जितमा रियान शेरचनले १२ अंक योगदान गरे । प्रकाश जोशीको ११ अंक सहयोगमा न्युटनले ग्रिनफिल्डलाई ३५–२७ ले हरायो ।

ब्वाइजमै ग्रिनल्यान्डले स्किब्सलाई २२–२०, किङडम हिमालयनले ल्यान्डमार्क एकेडेमीलाई ४५–३५, पारमाउन्ट एकेडेमीले आयोजक ज्ञान संस्कार इन्टरनेसनल स्कुललाई ३५–२५, जेबी स्कुलले हिमशिलालाई ३२–२९, डाफोडिलले काठमाडौं इङलिस स्कुललाई ५०–३७ र सेबले ह्वाइट हेभेनलाई २४–१६ ले पाखा लगाउदै क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com