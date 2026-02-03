निर्वाचन आयोगद्वारा १६५ निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता विवरण सार्वजनिक, कुनमा कति ?

काठमाडौँ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम गरिएका छन् । यो संख्या फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेहरूको भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मंगलबार आयोगले क्षेत्रगत रूपमा मतदाता संख्याको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रामेछापमा सबैभन्दा धेरै एक लाख ८७ हजार ९५२ मतदाता छन् । रामेछाप एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो ।
त्यसपछि अर्घाखाँचीमा एक लाख ७१ हजार ६५२ मतदाता छन् । अर्घाखाँची पनि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो ।
सबैभन्दा कम मनाङमा सात हजार मतदाता रहेका आयोगले जनाएको छ । मनाङमा पनि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ ।matdata-nnm
प्रतिक्रिया